Sconcerto e dolore per la morte dei due avvocati molto noti, Mario Valiante e Wilma Fezza, deceduti nell’incidente stradale verificatosi stamattina sull’autostrada A2, direzione Sud, all’altezza dello svincolo per Eboli nel quale sono stati coinvolti otto mezzi tra cui un camion. “Apprendiamo con sgomento – ha detto il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – che due nostri concittadini, gli avvocati Mario Valiante e la moglie Wilma Fezza, sono deceduti tragicamente questa mattina nel gravissimo incidente avvenuto a Eboli. È impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità. Mario Valiante e Wilma Fezza, uniti nel tragico destino, erano due professionisti stimati e conosciuti, impegnati anche nell’associazionismo e nello sport. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Pellezzano. Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo al fratello Gianfranco, già sindaco di Baronissi. Un pensiero di vicinanza e speranza anche a tutte le persone coinvolte in questo terribile incidente con un augurio di pronta guarigione”. Vicinanza alla famiglia anche parte del sindaco di Baronissi, Anna Petta: “Con profondo dolore, esprimo le più sentite condoglianze a Gianfranco Valiante, già sindaco di Baronissi, per la tragica perdita del caro fratello Mario e della cognata Wilma. In questo momento di immenso dolore, la comunità di Baronissi esprime affetto e vicinanza a tutta la famiglia Valiante. Le loro vite rimarranno sempre nel nostro cuore, ricordate per il loro amore e per la loro generosità”. Si è unito ai tanti messaggi di dolore, anche il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli: “Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante periti in un incidente stradale. Ai familiari, amici e colleghi un abbraccio fortissimo di solidarietà umana in queste tragiche ore. Wilma e Mario erano molto conosciuti ed apprezzati nella nostra comunità per la loro professionalità e per la dedizione al bene comune nei vari incarichi istituzionali svolti. Erano rigorosi ed appassionati nelle questioni giuridiche e politiche, sempre rispettosi ed attenti all’umanità nelle relazioni umane e nei rapporti sociali. Sempre con il sorriso. È una perdita gravissima per tutti noi e per quanti li hanno conosciuti amati, apprezzati. Addio Wilma e Mario, non vi dimenticheremo. Un pensiero anche ai feriti ed a coloro che stanno portando soccorso”. Intanto Anas fa sapere che, sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli, è stata riaperta la corsia di marcia, ma permangono rallentamenti in via di smaltimento. Per rispetto a questa morte, la direzione del Cinema Teatro Charlot, ha comunicato che rinvia lo spettacolo in programma questa sera, alle ore 21, all’Arena Charlot, dal titolo “Una comica tragedia”, al prossimo 3 agosto. “Con l’occasione la direzione del Teatro Charlot porge le più sentite condoglianze alle famiglie Valiante e Fezza, ed in particolar modo all’amico Gianfranco, per la grave perdita”.