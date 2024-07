Nola, la Festa dei Gigli 2024 è finita alle 12,32

La Festa dei Gigli 2024 è finita alle 12.32. L’ultimo giglio (il Sarto cullato dalla paranza Orgoglio Nolano) ha “posato” in piazza Duomo allineandosi con gli altri 7 obelischi e la Barca. Un “ritardo” ormai cronico nonostante le premesse e le promesse di rispettare orari e passaggi. La festa millenaria (alla sua 1594esima edizione) è stata interrotta per un breve periodo nella lunga notte nolana per consentire ai vigili del fuoco di ripristinare fili elettrici saltati e diventati pericolosi in piazza Marco Clodio Marcello. Una polemica che dura da anni senza trovare la giusta soluzione con la festa che si allunga fino a dopo mezzogiorno. Contestazioni anche in aula consiliare durante l’assegnazione del 2025 con la “sospensione” di due gigli: il Panettiere e il Fabbro per i quali nei prossimi giorni ci saranno accertamenti burocratici delle documentazioni presentate.