Doppio intervento dei vigili del fuoco di Avellino per soccorrere due operai rimasti incastrati e feriti nelle loro aziende. A mezzogiorno i caschi rossi sono intervenuti ad Aiello del Sabato in via Provinciale, per aiutare un operaio che intento al lavoro in una azienda del posto, era rimasto con un arto superiore incastrato in un macchinario. L’uomo è stato liberato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale “Moscati” di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Un’ora dopo, un’altra squadra del comando di Via Zigarelli è intervenuta nel territorio del comune di Pratola Serra, sulla strada statale 7 Bis, sempre per un incidente avvenuto in un’altra azienda, dove un operaio intento a scaricare del materiale è rimasto con un piede incastrato in un carrello sollevatore. Anche in questo caso il ferito è stato trasportato in ospedale dai medici del 118 intervenuti. In entrambi i casi i carabinieri hanno effettuato i rilievi di loro competenza.