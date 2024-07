Quindicenne accoltellato in un bar: carabinieri arrestano 16enne

Un 15enne accoltellato e un 16enne arrestato per tentato omicidio. E’ il bilancio di una notte di sangue e di violenza minorile. I fatti sono accaduti intorno alle 23 a Volla nei pressi di un bar in via Aldo Moro. Il 15enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco, si trovava nel bar insieme ad alcuni amici quando è stato aggredito e accoltellato da un altro ragazzo. L’aggressore ha sferrato due coltellate. Quest’ultimo, residente nel quartiere napoletano di Ponticelli, è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza. I carabinieri lo hanno poi rintracciato a casa dove sono stati sequestrati anche abiti verosimilmente indossati durante l’aggressione. Il 16enne è stato arrestato e accusato di tentato omicidio: su disposizione della procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli è stato trasferito nel centro di prima accoglienza ai Colli Aminei dove resta in attesa di affrontare l’udienza di convalida del fermo. La vittima si trova nel pronto soccorso dell’ospedale di Villa Betania dove è ricoverata in prognosi riservata per pneumotorace destro: al momento non è in pericolo di vita. Da chiarire i motivi del gesto e se i due protagonisti della vicenda già si conoscessero.