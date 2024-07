Sanità, 150 lavoratori stabilizzati nell’Asl Napoli 3 Sud

Assistenti sociali, neuropsicomotricisti, funzionari in scienze motorie, sociologi, infermieri pediatrici fisioterapisti, educatori professionali, biologi nutrizionisti, logopedisti, operatori in scienze dell’educazione, operatori informatici, ostetrici, infermieri professionali, operatori sociosanitari, tecnici della prevenzione. In tutto quasi 150 unità, tutte in servizio all’Asl Napoli 3 Sud: si tratta in gran parte di personale titolare di contratto a tempo determinato che è stato stabilizzato in base alle norme per la riduzione del precariato. “Un numero tutt’altro che trascurabile – fa sapere la stessa azienda sanitaria con una nota – che si aggiunge alle stabilizzazioni già effettuate nei mesi scorsi che hanno riguardato circa 650 addetti, tra cui molte figure apicali come primari e dirigenti del comparto”. I neoassunti, lunedì 15 luglio alle 10, presso la sala De Guevara del plesso Bottazzi, sede della direzione strategica della Napoli 3 Sud, saranno salutati dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dal direttore generale Giuseppe Russo. “La riduzione del precariato – spiega Russo – è stata tra i principali obiettivi che ci siamo dati come direzione fin dal nostro insediamento. La condizione di precarietà è deleteria sul piano personale per chi la vive, ma anche un ostacolo significativo per la programmazione aziendale e per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti”.