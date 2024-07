Si finge figlia di anziane e truffa oltre 100mila euro: arrestata

Per due volte si sarebbe finta al telefono la figlia di anziani interlocutori allo scopo di truffare questi ultimi. Una condotta illecita costata l’arresto della presunta responsabile, una ragazza di 23 anni di Napoli: i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. La giovane è accusata di truffa aggravata ai danni di persone anziane. Il primo episodio risale al 26 aprile scorso, quando a Piano di Sorrento – secondo la ricostruzione degli inquirenti – avrebbe contattato telefonicamente la vittima di 85 anni, spacciandosi per sua figlia, riferendo di avere urgente bisogno di denaro e oggetti preziosi da dare a garanzia per un prestito che stava stipulando all’ufficio postale. Per tale ragione la vittima avrebbe consegnato ad una finta impiegata delle poste monili in oro per un valore complessivo di circa 100mila euro. L’altro episodio, avvenuto a Poggiomarino il 7 maggio, avrebbe avuto identico svolgimento: secondo le forze dell’ordine la 23enne, dopo aver contattato telefonicamente la vittima ultrasettantenne ed essersi finta sua figlia, avrebbe fatto credere di avere urgente bisogno di denaro per un’operazione che stava effettuando all’ufficio postale. Nella circostanza l’anziana ha consegnato i gioielli alla finta impiegata delle poste presentatasi presso la propria abitazione. Dopo le formalità di rito, la 23enne è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.