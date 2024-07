Tragedia a Camposano: autovettura investe e uccide una donna

CAMPOSANO (nellauro) – Incidente stradale mortale in tarda serata a Camposano. Per cause ancora da accertare un’auto, guidata da un giovane di Camposano, ha investito e ucciso una 27enne che era a piedi dopo le 22 in via Croce San Nicola, strada che collega Camposano con Cicciano. L’autista della vettura si è fermato subito per prestare soccorso, ma non c’era nulla da fare: la donna è morta sul colpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Nola che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.