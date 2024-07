Trasporti: sciopero nazionale di 4 ore di autobus, tram e metro

Autobus, tram e metro a rischio per 4 ore domani in tutta Italia per lo sciopero nazionale per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale. Indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, avrà modalità di svolgimento differenziate su base territoriale e in Lombardia riguarderà anche i collegamenti regionali di FerrovieNord, tra cui il Malpensa Express. Lo sciopero – fanno sapere i sindacati – è organizzato “nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale”: a Milano dalle 8.45 alle 12.45 (dalle 9 alle 13 per FerrovieNord) a Torino dalle 18 alle 22, a Genova dalle 11.45 alle 15.45, a Venezia dalle 19.30 alle 23.30, a Bologna dalle 11 alle 15, a Firenze dalle 18 alle 22, a Roma dalle 8.30 alle 12.30, a Napoli dalle 11.30 alle 15.30. I sindacati denunciano “l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali” e sottolineano che il contratto è “diritto irrinunciabile per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri ed è il primo elemento indispensabile allo sviluppo del trasporto pubblico nell’interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del paese”. Un settore oggi colpito dal “crescente deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, dalla strutturale carenza negli organici aziendali, da episodi di aggressioni fisiche e verbali, sempre più diffusi ai danni degli operatori front-line, dalla cronica difficoltà nel reperire nuovi conducenti e altre figure specializzate e dal rischio sempre più tangibile della riduzione dei servizi”. Da qui la richiesta di “tempi rapidi” per il rinnovo del contratto, in vista anche di eventi come il Giubileo e le Olimpiadi invernali, e di un “impegno concreto” del Governo e delle forze politiche per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti.