Anas, lavori Napoli-Bari: previste chiusure sull’Asse Mediano

Per l’avanzamento dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari (tratta Napoli-Cancello), in capo a Rete Ferroviaria Italiana – in particolare per permettere le operazioni di varo del viadotto V01, in prossimità dell’area di svincolo di Acerra/Casalnuovo – a partire da venerdì 30 agosto si rendono necessarie limitazioni al transito lungo l’Asse Mediano (strada statale 162NC), in provincia di Napoli, articolate in due fasi operative. Tali limitazioni sono state definite durante due specifici incontri istituzionali sotto l’egida della Prefettura di Napoli; nel dettaglio, sull’Asse Mediano, saranno attive le chiusure al transito di entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra il km 26,800 ed il km 30,400 – tra i territori comunali di Acerra, Afragola e Casalnuovo di Napoli – da venerdì 30 agosto (ore 22.00) fino al lunedì 2 settembre (ore 5.00) e da venerdì 6 (ore 22.00) fino a lunedì 9 settembre (ore 5.00). La circolazione potrà usufruire di percorsi alternativi indicati in loco.