Picchiavano gli anziani disabili ricoverati in una casa albergo di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, percuotendoli con schiaffi, calci e tirate di capelli e schernendoli. Per quattro operatori sociosanitari scattata la misura cautelare personale del divieto di dimora nell’area della struttura. I quattro, tutti residenti in Valle Telesina, sono accusati di maltrattamenti aggravati. La misura cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, è stata eseguita in mattinata dal personale dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca, all’esito di una certosina attività di indagine coordinata dalla stessa Procura della Repubblica di Benevento. Le violenze sono avvenute nei confronti di soggetti non autosufficienti e con disabilità riconosciuta. Inoltre, le violenze si sono verificate anche alla presenza di altri anziani ospiti della residenza incutendo in loro un profondo timore per la loro incolumità e creando un clima di vessazione e sopraffazione. Le indagini hanno consentito, anche attraverso attività tecniche, di identificare i quattro operatori socio sanitari raggiunti dal provvedimento. Molteplici sono gli elementi gravemente indiziari a carico dei 4 operatori socio sanitari, acquisiti attraverso segnalazioni, sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti e da alcuni anziani ospiti, intercettazioni telefoniche e inequivocabili immagini tratte dalle intercettazioni ambientali audiovideo, registrate all’interno della struttura.