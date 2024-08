Controlli e sanzioni a carico di alcuni hotel di Ischia nei quali sono stati riscontrate carenze igienico-sanitarie di vario tipo. Nel dettaglio a Forio, a seguito di ispezioni condotte dai carabinieri del Nas, il sindaco ha disposto per un hotel della zona litoranea la sospensione della somministrazione di cibi e bevande in due locali della struttura, e la soluzione ad horas delle carenze riscontrate per le dotazioni di sicurezza nelle due piscine e per la mancanza di documentazione circa i trattamenti effettuati sulle acque delle stesse. Per un altro hotel il primo cittadino ha disposto la chiusura del bar, dopo i controlli effettuati dalla Asl Napoli 2 Nord, in relazione alle condizioni igienico sanitarie in fatto di sicurezza alimentare, mentre per una ulteriore struttura ricettiva è stata ordinata la sospensione dell’attività ristorativa. Anche in questo caso in relazione a controlli eseguiti dalla azienda sanitaria locale sulla sicurezza alimentare. A Lacco Ameno invece è stata disposta la chiusura della piscina termale coperta e della camera di un hotel a seguito dell’intervento di Arpac ed Asl, per un cluster di legionellosi riscontrato in ospiti della struttura, e viste le analisi dell’agenzia di protezione ambientale di Salerno che hanno accertato la presenza di concentrazioni modeste ma comunque oltre i limiti consentiti di legionella pneumophila, patogena per l’uomo. I proprietari dell’albergo dovranno provvedere alla bonifica delle strutture prima di richiedere nuove analisi da cui si possa determinare la cessazione del pericolo.