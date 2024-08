Circum Napoli-Baiano, De Gregorio annuncia: “Riapre il 12 settembre”

“La tratta della Circumvesuviana Napoli-Nola-Baiano riapre il 12 settembre”. Lo dice il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio in un’intervista rilasciata al Mattino di Avellino. “Come previsto riapriremo la linea giovedì 12 settembre con l’apertura delle scuole (qualcuna aprirà anche lunedì 9, ndr). Avremo sia il servizio ferro che quello gomma (con un totale di circa 100 corse dirette da Volla, Pomigliano e Nola). In tal modo serviremo anche il Centro Direzionale con i bus a causa della chiusura della stazione della vesuviana per lavori triennali indispensabili concordati con il Comune di Napoli. Alcuni treni – dice De Gregorio – faranno il percorso Baiano / San Giorgio / Napoli, altri invece si fermeranno a San Giorgio a Cremano dove vi sarà il cambio con i treni per Napoli da Torre Annunziata e Poggiomarino”. Ad ogni modo andare direttamente con il treno a Napoli per pendolari e studenti sarà più complicato e lungo.

Una chiusura quella della linea che collega i paesi del Mandamento Baianese e del Nolano al capoluogo partenopeo che ha provocato diverse polemiche e proteste da parte dei comitati di pendolari e degli utenti che hanno lamentato scarsa trasparenza dell’azienda che gestisce il servizio. “Rimetto al mittente tutte le accuse, siamo stati di una trasparenza assoluta” ribadisce De Gregorio al quotidiano napoletano. “Abbiamo avuto incontri ed accolto suggerimenti. Sul sito abbiamo dedicato una pagina ai lavori che venivano svolti e vi sono tutte le informazioni utili (unico post dedicato alla linea Napoli-Baiano è stato quello del 22 luglio per la sostituzione di tre deviatoi a Nola). Addirittura alcune categorie di utenti hanno visto una riduzione dei tempi di percorrenza, ad agosto in treno da Baiano a Napoli è di 70 minuti mentre in bus è di soli 50 minuti”.

De Gregorio difende anche il lavoro dell’Eav in questi anni: “Abbiamo salvato un’azienda destinata nel 2016 al fallimento finanziario e tecnologico. Da 750 milioni di debiti e zero cantieri aperti, siamo passati ad un’azienda in equilibrio economico e finanziario e ben 81 cantieri aperti. Abbiamo assunto 1200 persone e dato lavoro all’indotto per diverse migliaia di persone. Abbiamo treni nuovi su tutte le linee, tranne che sulla vesuviana per mille problemi. Ma anche qui siamo al punto di svolta. Il primo dei 54 treni già contrattualizzati con Stadler è in arrivo proprio in questi giorni ed inizierà il lungo iter per l’immissione in servizio. Di errori certamente ne abbiamo commessi, ma non quello di non fare e non decidere”.