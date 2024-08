I carabinieri del comando Provinciale di Avellino, unitamente al nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro e in stretta sinergia con i funzionari dei competenti ispettorati territoriali del lavoro, hanno intensificato i controlli in ambito provinciale, per garantire sicurezza e rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso scenari di incidenti che il più delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza di normative e procedure di sicurezza.

Nell’ambito di tali servizi, i militari della stazione di Lauro hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di violazione alle norme del “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Nello specifico, i militari dell’Arma, unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, hanno proceduto al controllo di 9 aziende impegnate nel Vallo di Lauro in cantiere edili pubblici e privati, riscontrando alcune gravi violazioni.

Le principali inadempienze hanno riguardato la formazione dei lavoratori sui rischi per la salute, l’omessa verifica delle condizioni di sicurezza, la mancata nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché l’omessa redazione/verifica del Piano Operativo di Sicurezza (Pos). Inoltre è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. Oltre alla denuncia in stato di libertà e alla sospensione temporanea dei lavori, sono state elevate ammende e sanzioni per un ammontare di circa 50mila euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.