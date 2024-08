Il talentuoso Greg Rega il 12 agosto (inizio ore 20:30 ingresso euro 15+prevendita) salirà sul palco, con il suo progetto “Neapolitan Power and More”, accompagnato da un quintetto di musicisti straordinari composto da: Mario Nappi al piano, Davide Afzal al basso, Saverio Giugliano al sax, Francesco Varchetta alla batteria. Noto per la sua voce potente e il suo stile unico, il rocchese Greg Rega porterà l’ascoltatore in un viaggio tra le sonorità della musica black, R&B, Soul e funk, con un tocco di autentica energia napoletana. Dopo oltre un anno di attesa il 37enne talentuoso cantante soul (vincitore nel 2019 della prima edizione del talent “All Together Now” su Canale 5 in prima serata condotto da Michelle Hunziker e J-Ax) è tornato sulla scena live accompagnato anche da novità discografiche che confermano il suo spirito R’n’B intriso di atmosfere funk e blues. Recentemente, infatti, ha pubblicato l’inedito “Vita Mia” scritto con la produzione di Luigi Ferrara alias Calmo. Il brano fa parte di una trilogia di singoli che usciranno dopo l’estate e che mettono Greg nella condizione di esplorare attraverso una nuova narrazione visiva. I videoclip che accompagnano i brani intrecciano le storie raccontate nei testi per un’esperienza multisensoriale. Greg Rega, con la sua voce soul potente e magnetica, ha già conquistato un vasto pubblico ottenendo numerosi consensi sia a livello nazionale che internazionale. La sua musica è una miscela di suoni che toccano le corde più profonde dell’anima e regalano emozioni uniche. Dopo oltre sessanta concerti nel 2023 Greg è nuovamente in tournée al fianco di Clementino per il suo Summer Tour 2024.