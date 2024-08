Si è tenuta stamane a Palazzo di Governo, convocata dal prefetto Michele Di Bari, una ulteriore riunione per monitorare l’andamento degli incendi sviluppatisi di recente nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio e precisamente, negli ultimi giorni, nel territorio comunale di Torre del Greco, di Roccarainola e, stamani ,in quello di Palma Campania. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, della Soru regionale e dei Comuni interessati, tra cui il vicesindaco di Palma Campania. L’ incendio sviluppatosi a Palma Campania, ha interessato un deposito dolciario e una fabbrica tessile. I Vigili del fuoco hanno operato con mezzi e squadre speciali. Le operazioni sono ancora in corso. A Torre del Greco, invece, l’incendio è stato circoscritto e sul posto sono intervenuti escavatori della Soru regionale per movimentare il terreno e spegnere le fumarole. Sono presenti in loco anche squadre di volontari, in ausilio ai Vigili del Fuoco. A Roccarainola, l’incendio è ancora in corso ed è intervenuto l’aereo regionale per le operazioni di spegnimento e questa mattina c’è stato anche il sesto rogo negli ultimi 5 giorni. Continua il pattugliamento del personale della Polizia di Stato nell’area del Parco nazionale del Vesuvio interessata. La Prefettura continua a monitorare l’andamento degli incendi fino a cessate esigenze.