Irregolarità nel trasporto si rifiuti provenienti da Ischia e Procida sono stati rilevati dalla Guardia di Finanza di Napoli e dalla Guardia Costiera di Pozzuoli nell’ambito di una serie di controlli. Lo scorso 7 agosto, in particolare, sono stati confrontati i carichi trasportati con i relativi codici Eer (Elenco Europeo dei Rifiuti) per verificare la regolare corrispondenza, e l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza stradale in relazione ai limiti di carico dei mezzi pesanti contenenti materiali di risulta e provenienti da scavo: è stata effettuata una pesatura statica che ha portato, nei confronti di alcuni conducenti di automezzi pesanti, alla contestazione della violazione di cui all’art. 167, comma 2, del Codice della Strada (prevista per gli automezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a quella contemplata dalla carta di circolazione). Sei autisti sono stati altresì sanzionati per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, concernente la circolazione veicolare in porto. L’attività, svolta su impulso impresso dal prefetto di Napoli Michele Di Bari nell’ambito di recenti Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, si colloca nell’ambito di un piano provinciale di intensificazione dell’azione di contrasto all’economia illegale, a tutela dell’ambiente e della tracciabilità dei rifiuti, nonché a sicurezza del trasporto marittimo e stradale, a partire dalle aree a vocazione altamente turistica durante il periodo estivo.