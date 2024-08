Roccarainola, la montagna brucia ancora: quinto rogo in 4 giorni

Un agosto rovente. E non solo per le temperature torride di questa estate bollente. Nel primo pomeriggio di oggi ennesimo incendio nella zona Tuoro di Sasso di Roccarainola: è il quinto negli ultimi quattro giorni. Gli elicotteri, intervenuti in maniera tempestiva, hanno salvato il possibile: in fumo, comunque, sono andati altri alberi e altra vegetazione con un bilancio complessivo devastante per il paese che ospita la Foresta Demaniale, il polmone verde più grande della regione Campania con i suoi 950 ettari. Non risultano danni a case e persone. Con le polemiche sugli interventi di prevenzione che non si spengono.