Incendi a Pozzuoli e Gragnano, vertice in Prefettura

Per un aggiornamento della situazione relativa agli incendi che si sono sviluppati ieri nei Comuni di Pozzuoli e di Gragnano, negli uffici della prefettura di Napoli si è svolta una riunione del Ccs Centro Coordinamento Soccorsi. Un primo incontro, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, si è svolto ieri. Hanno partecipato i referenti delle Forze dell’Ordine, della Soru Regionale, dei Vigili del Fuoco e dei Comuni interessati. L’incendio di Pozzuoli ha interessato la vegetazione di un’area urbanizzata ed è stato spento nella serata di ieri, senza criticità per le abitazioni. L’incendio di Gragnano è tuttora in atto, in una zona impervia, per un’estensione di circa mezzo ettaro e in loco sono stati impiegati un canadair e un elicottero regionale per i necessari interventi. E’ stato anche disposto l’intervento di un elicottero Erickson nella zona. Permangono le misure disposte ieri dal Prefetto inerenti la cinturazione e la vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità, ad opera delle Forze dell’ordine. E’ in corso di valutazione la richiesta della Soru regionale alla società Terna volta alla disattivazione dell’elettrodotto ad alta tensione per le operazioni di spegnimento dell’ incendio, con conseguente eventuale interruzione temporanea dell’erogazione di energia elettrica nei comuni di Agerola e Pimonte nonché in alcuni comuni del salernitano. In relazione ad un altro incendio di sterpaglie che si è propagato lungo i binari della linea ferroviaria Cumana in zona Pianura – Napoli, si rende noto che le fiamme sono state domate e che è in atto il minuto spegnimento di fumi e piccoli focolai.