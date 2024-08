Un’altra tragica giornata sulle strade della Campania. Nella tarda serata di ieri incidente stradale mortale tra due vetture sulla strada statale 403 tra i comuni di Pago del Vallo Lauro e Marzano di Nola. A perdere la vita è stato Domenico Romano, imprenditore di 48 anni di Moschiano e residente a Lauro, mentre moglie e figli che erano in auto con lui sono rimasti feriti. Romano, alla guida della sua Citroen, si è scontrata con una Fiat 500 guidata da una donna di Moschiano. I feriti sono stati trasportati agli ospedali “Santa Maria della Pietà” di Nola, “Moscati” di Avellino e al “Santobono” di Napoli. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di Lauro.

IL CORDOGLIO DEI SINDACI DI LAURO E MOSCHIANO – “É con immenso dolore che apprendiamo della tragica scomparsa del nostro concittadino Domenico Romano, coinvolto con l’automobile su cui viaggiava, in un incidente avvenuto a Pago del Vallo di Lauro. In queste ore drammatiche vogliamo stringerci alla moglie e ai figli di Domenico, anch’essi coinvolti nell’incidente ma fortunatamente non in pericolo di vita esprimendo profondo cordoglio e vicinanza. Alla famiglia tutta le più sentite condoglianze” ha scritto il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione. “Apprendiamo con dolore la scomparsa del nostro concittadino Domenico Romano, vittima di un grave incidente stradale che ha visto coinvolti anche la moglie Sara e il figlio Leonardo (non sarebbero in pericolo di vita). In questo momento drammatico ci stringiamo attorno alla famiglia di Domenico, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza ha detto il sindaco di Moschiano Sergio Pacia.