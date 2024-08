Nuova social card “Dedicata a te” in arrivo: vale 500 euro

Partirà nei prossimi giorni la nuova social card “Dedicata a te”, dal valore di 500 euro (lo scorso anno era di 382,50 euro). Le prime comunicazioni ai nuclei familiari dovrebbero arrivare nei primi giorni di settembre. In queste settimane i Comuni italiani e l’Inps stanno definendo le liste dei beneficiari che rispettano tutti i requisiti.

I REQUISITI – “Dedicata a te” non deve fare domanda, saranno l’Inps e i Comuni a occuparsi delle graduatorie e di contattare i beneficiari. Per ottenere la card è necessario che tutto il nucleo familiare sia residente in Italia e che l’Isee valido non sia superiore ai 15mila euro. Per di più sarà data la priorità alle famiglie con almeno tre persone, prima di tutto a quelle con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010, e poi a quelle con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006. Saranno automaticamente escluse dalla carta Dedicata a te tutte quelle famiglie che ricevono già un sostegno economico pubblico. L’Inps specifica che il contributo non spetta se in famiglia qualcuno riceve Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda un sussidio economico a livello nazionale, regionale o locale. Lo stesso vale se un membro della famiglia riceve Naspi, indennità Dis-Coll, indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione o qualunque forma statale di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria.

QUANDO ARRIVA E COME SI UTILIZZA – I Comuni hanno ricevuto dall’Inps una prima lista dei possibili beneficiari, e nelle ultime settimane hanno provveduto a integrare e modificare queste graduatorie, confrontandosi anche con i servizi sociali sul territorio, per individuare i nuclei più bisognosi. Ora manca solamente un ultimo passaggio, in cui l’Inps renderà definitivi gli elenchi e li comunicherà a Poste italiane. Proprio Poste, infatti, dovrà occuparsi di preparare le carte prepagate da consegnare alle famiglie. A settembre, i Comuni inizieranno a inviare le comunicazioni ai nuclei beneficiari. Non è necessario fare domanda: chi ha i requisiti e rientra nella lista sarà contattato direttamente. La carta “Dedicata a te” si potrà ritirare presso l’ufficio postale, e sarà immediatamente attiva e carica. Poi scatteranno le scadenze successive. Il primo pagamento andrà effettuato entro il 16 dicembre 2024, per evitare che i fondi decadano. Tutti i 500 euro, poi, dovranno essere utilizzati entro il 28 febbraio 2025. I 500 euro non potranno essere ritirati in contanti, e la carta prepagata non potrà essere ricaricata: ai bancomat di Postamat, quindi, si potrà controllare solamente il saldo rimanente e la lista dei pagamenti. La si potrà utilizzare in tutti i negozi abilitati al circuito Mastercard e non si pagheranno commissioni. In caso di smarrimento o furto si può richiedere il blocco della carta telefonando al numero verde gratuito 800.210.170 (se ci si trova in Italia) o al numero +39.06.4526.3322 (se si è all’estero). Se la carta si smagnetizza o funziona male si può fare riferimento a qualsiasi ufficio postale e chiedere la sostituzione.

COSA SI PUO’ ACQUISTARE – La carta acquisti da 500 euro si potrà utilizzare per acquistare beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, per quanto riguarda gli alimenti, il governo ha fornito una lista specifica dei prodotti che si possono comprare, e quindi tutti gli altri dovrebbero considerarsi esclusi:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Acque minerali

Aceto di vino

Caffè, tè, camomilla

Prodotti Dop e Igp