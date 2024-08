Una riunione dell’Osservatorio provinciale sulla incidentalità stradale, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, cui hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’ordine, della Città metropolitana, del Comune di Napoli, dell’Anas Campania, della Società Tangenziale, di Autostrade Direzione VI Tronco e dell’Ansfisa si è svolta negli uffici della Prefettura, La situazione delle infrastrutture e sugli aggiornamenti rispetto alle diverse misure attivate per contrastare il grave fenomeno dell’incidentalità stradale sono stati al centro del confronto. E’ emerso che i tratti stradali rientranti nella competenza dell’ente Città Metropolitana non presentano alcuna problematica relativa al manto stradale e si registra peraltro un trend in diminuzione per le richieste di risarcimento danno conseguenti agli incidenti. Tutti i sinistri che si verificano dipendono, infatti, da cause non collegabili alle condizioni delle infrastrutture. È attualmente in corso un adeguamento delle barriere laterali di diverse strade di competenza di Città metropolitana. Il rappresentante dell’Anas ha ricordato che è in atto l’installazione di due nuove postazioni per il rilevamento elettronico della velocità sulla SS268 e l’adeguamento di due postazioni già esistenti da consegnare, in comodato d’uso, alla Polizia Stradale. Sono in corso anche la progettazione per il sistema di rilevamento targhe lungo l’Asse Mediano nonché adeguamenti dei sistemi di illuminazione e videosorveglianza sugli svincoli. La società Autostrade, direzione VI Tronco, ha riferito a sua volta che si sta procedendo all’adeguamento dei guard rail. La Società Tangenziale ha rappresentato che è stato completato il sistema di illuminazione a led a raso all’altezza del viadotto di Capodichino e ha ribadito l’impegno con la Polizia stradale, con la quale sono stati pianificati controlli mirati sugli automobilisti, al fine di verificare l’eventuale uso di alcool e sostanza psicotrope alla guida. Il rappresentante del Comune di Napoli ha evidenziato che sono state concluse le progettazioni di tutti gli interventi programmati e riferiti nelle scorse riunioni e, entro la prossima settimana, sarà emessa la determina di affidamento dei lavori alla società Anm. Entro la prima settimana di settembre è previsto l’avvio i lavori su via Pietro Castellino e corso Novara, mentre sono in corso controlli sulle strisce pedonali presenti su via Crispi che presentano ancora scolorazione per le alte temperature. È quasi ultimata la progettazione per l’abbattimento del cordolo e l’installazione di un nuovo attraversamento pedonale per corso Umberto. Il rappresentante di Ansfisa ha ribadito che si è instaurata una positiva sinergia tra tutti gli interlocutori interessati e con gli enti proprietari delle strade. La dirigente della sezione della Polizia Stradale, ha ricordato, a sua volta, il costante confronto con gli enti proprietari, evidenziando l’importanza di alcuni accorgimenti per la migliore tenuta delle strade, tra i quali lo sfalcio dell’erba, l’illuminazione e la distruzione sistematica delle sterpaglie che possono provocare incendi pericolosi alla circolazione e l’apposizione di apposite segnalazioni in occasione della presenza di code di veicoli. Infine, ha ricordato l’importanza per il contrasto al fenomeno dell’incidentalità, dell’installazione di strisce pedonali rialzate e di dispositivi di rilevamento della velocità.