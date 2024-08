Tragedia in Irpinia nel pomeriggio di ieri. Una 75enne ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro il muro di cinta del cimitero perdendo la vita sul colpo. Non c’è stato nulla da fare per la donna di Grottolella, in provincia di Avellino, che insieme ad un’amica, stava percorrendo via Salvo D’Acquisto. La donna ferita, originaria di Monteforte Irpino, è stata poi trasferita all’ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco di Avellino ed i carabinieri della Stazione di Montefredane hanno effettuato i rilievi dell’incidente.