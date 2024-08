Picchia la compagna ed il figlio di 11 anni che ha provato a difendere la mamma. E quando i carabinieri intervengono, in seguito alla richiesta di aiuto della vittima, lo trovano in possesso di oltre 50 grammi di hashish. E’ accaduto a Napoli dove è stato arrestato un 53enne di Bagnoli. E’ da una stanza di un B&B in piazzale D’Annunzio, a due passi dallo stadio Maradona, che la donna ha chiamato disperata al 112: era stata picchiata e anche il figlio, nel tentativo di difenderla, era stato colpito. I carabinieri della stazione di Fuorigrotta e della Pmz di Bagnoli arrivano in pochi istanti. Nell’androne del palazzo si lasciano guidare dalla voce della donna, in lacrime: sul suo volto tumefatto tracce di sangue. Nella stanza ci sono il piccolo, anche lui in lacrime, e un 53enne di Bagnoli già noto alle forze dell’ordine. Solo una mano è bene in vista, l’altra è nascosta dietro la schiena. I militari gli dicono di mostrarle entrambi ma lui continua a rifiutarsi. Temono possa essere armato. Il 53enne fa quello che gli viene intimato solo dopo qualche minuto di tensione. E’ un borsello ciò che provava a nascondere. All’interno 56 grammi di hashish, un coltello e materiale per confezionare le dosi. L’uomo è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma. E’ ora in attesa di giudizio. Venti i giorni di prognosi per la donna e 5 per il bimbo.