Quindici, picchia la madre invalida: carabinieri arrestano 35enne

Un incubo finito grazie all’intervento dei carabinieri. I militari della stazione di Quindici hanno arrestato N.A., 35 anni, per la violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai familiari diretti e di dimora nel comune del Vallo di Lauro, per ripetuti maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana madre (invalida e sulla sedia a rotelle) e del fratello. Il 35enne non poteva avvicinarsi alla casa familiare fino a una distanza di 500 metri, e nella mattinata di ieri, i carabinieri lo hanno intercettato a circa 100 metri dall’abitazione. Non solo, nella nottata era andato a casa della madre e l’aveva picchiata, mandandola anche in ospedale. L’arresto è stato convalidato con successivo aggravamento del provvedimento e relativa applicazione dell’ordinanza della misura cautelare della custodia in carcere, disposto dal gip del tribunale di Avellino. Il 35enne è stato accompagnato dai militari di Quindici alla casa circondariale di Bellizzi Irpino.