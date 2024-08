“Rubano” energia, denunciati titolari di due attività di ristorazione

Controlli a tappetto dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nelle ore di maggior concentramento della movida estiva, nell’area demaniale del lungomare Camillo Federico. Nella serata di ieri i militari dell’Arma hanno effettuato, unitamente a personale tecnico dell’Enel, controlli mirati presso due attività di ristorazione ambulanti che, parcheggiati in quella zona turistica, offrivano in totale circa 300 posti a sedere ai numerosi avventori locali e turisti per la consumazione degli alimenti acquistati.

Nel corso delle verifiche, volte principalmente a contrastare gli allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, i carabinieri hanno scoperto che entrambi i titolari alimentavano le proprie attività commerciali attraverso energia elettrica fraudolentemente sottratta da una cassetta di fornitura, utilizzando cavi collegati sotto traccia. Entrambi gli esercenti, accompagnati in caserma, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica. A seguito delle verifiche di sicurezza il personale tecnico della società fornitrice del servizio elettrico ha provveduto al distacco definitivo degli allacci abusivi e al ripristino della cassetta pubblica.