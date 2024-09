COMIZIANO (Nello Lauro Il Mattino.it) – Musica d’autore, cibo e fuochi pirotecnici senza dimenticare la devozione. Sono gli elementi fondamentali dei festeggiamenti civili organizzati per San Severino, patrono di Comiziano, in programma da venerdì 6 a domenica 8 settembre, mentre il calendario degli appuntamenti religiosi ha preso il via il 29 agosto con una novena e terminerà sabato 7 settembre alle 10,30 con la santa messa officiata dal vescovo emerito di Nola Beniamino Depalma che precede la sentita processione della sacra immagine e la reliquia del Santo Patrono per le strade del piccolo centro nolano. I festeggiamenti, organizzati dal Comitato festa con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Comiziano, si apriranno alle 10 con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri dell’8° Reggimento della brigata bersaglieri “Garibaldi” di Caserta; in serata a partire dalle 20,30 previsti lo street food con “I nipoti” Nola e gli spettacoli del “Sogno italiano band” e degli “Arteteca – Senza filtri”, al termine dei quali ci sarà uno spettacolo pirotecnico in piazza San Severino. Sabato 7 settembre spazio a due concerti bandistici di Conversano e di Francavilla Fontana seguiti da un altro spettacolo pirotecnico. Il programma di domenica 8 settembre, ultimo giorno di festeggiamenti, prevede lo spettacolo della “Contur Band” alle 10 in piazza San Severino mentre cresce l’attesa per il gran finale: Anna Oxa in concerto alle 21,30 presso lo stadio comunale con ingresso libero e l’ultimo spettacolo pirotecnico alle 24 in via Provinciale per Risigliano.