“Valuteremo con i sindaci ed i comitati della zona variazioni del servizio su gomma e/o di quello su ferro nelle prossime settimane in base alle esigenze e nei limiti delle compatibilità economiche” è scritto ancora nel documento. Uno dei problemi è la dilatazione dei tempi per completare il percorso diretto Baiano-Napoli (via San Giorgio): ci potrebbe volere, senza ritardi, circa un’ora e trenta minuti mentre per chi (la maggior parte dei pendolari) deve fare tappa intermedia a San Giorgio allunga i tempi ancora di più: un’ora e dieci per arrivare da Baiano a San Giorgio, circa 15 minuti di attesa e poi altri 15 per arrivare nel capoluogo: totale un’ora e 40 per 45 chilometri con il treno. Decisamente una traversata soprattutto per pendolari e studenti, i principali frequentatori della linea.

