Violenza sessuale nei confronti della nipote quindicenne: è quanto i carabinieri e la Procura di Benevento contestano a un 42enne di Sant’Agata dei Giro, zio della ragazzina, finito agli arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Aldo Policastro. La denuncia è stata sporta dal padre della vittima, fratello dell’indagato, dopo aver appreso delle violenze subite dalla figlia durante le vacanze estive a Sant’Agata de Goti. La ragazzina si trovava in visita dallo zio quando avrebbe subito palpeggiamenti, baci e carezze. Non solo: l’uomo avrebbe insistito per consumare anche un rapporto sessuale. Secondo quanto emerge dalla indagini, la vittima sarebbe riuscita a inviare messaggi disperati alla madre e al fidanzato attraverso WhatsApp, chiedendo aiuto per gli abusi subiti. In seguito alla denuncia, i carabinieri sono stati avvisati e si sono immediatamente recati presso l’abitazione dello zio. Al loro arrivo, hanno trovato la giovane in stato di forte agitazione e visibilmente provata dalla situazione. I militari hanno prestato soccorso alla vittima, portandola in un luogo sicuro e avviando le indagini. La testimonianza della ragazza è stata utile per comprendere la gravità della situazione e identificare l’uomo che ora è agli arresti domiciliari.