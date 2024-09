Eccellenza, il Nola espugna anche Pomigliano: è poker di vittorie

Il Nola vince ancora. Sull’ostico campo del Pomigliano i bianconeri (con al seguito 100 spettatori per limitata capienza del settore ospiti) erano chiamati a confermare il cammino iniziato a settembre con le tre vittorie nelle prime tre gare. I ragazzi di mister Farina, che oggi doveva rinunciare a capitan Biason per squalifica e a Caccavallo in fase di recupero, sceglie di confermare la fiducia a Pellino in porta e offre a Pepe le chiavi del centrocampo. Il primo tempo è combattuto ma le due squadre non si fanno male, spesso è l’ultimo passaggio che non è efficace. Nel secondo tempo la musica cambia. Il Nola spinge e trova il vantaggio già al 51′: Dell’Orfanello ruba palla sulla trequarti e si incunea in area, il suo tiro-cross beffa Bellarosa e va in porta. Al 63′ il Nola raddoppia anche: cross di Dell’Orfanello (spostato a centrocampo) pennellato per Pozzebon che stoppa e tira trafiggendo ancora Bellarosa, ex di giornata. Al 69′ i bruniani potrebbero calare il tris ma Cozzolino è murato dalla difesa avversaria in area. A 10′ dallo scadere il Pomigliano riaccende la gara. Cross per Siciliano che, per il direttore di gara, viene atterrato da Vitolo: dagli 11 metri va lo stesso calciatore granata che batte Pellino. L’ultimo scampolo di gara è elettrizzante e ne fa le spese Varsi che si becca il secondo giallo nei minuti di recupero. Il Nola, tuttavia, non rischia granchè e chiude la gara con i tre punti finali. Il match è iniziato dopo un minuto di recupero in ricordo delle vittime del crollo di Saviano, ai quali il Nola ha anche dedicato una maglietta che una delegazione ha posato sulla bara del piccolo Giuseppe in occasione dei funerali. Bianconeri ora subito al lavoro: mercoledì si torna in campo per l’andata degli ottavi con l’Afragolese.

DICHIARAZIONI – “Sensazioni positive, mi sono divertito per un’ora, abbiamo fatto un buon calcio – ha dichiarato mister Francesco Farina – c’è stato poi quel rigore che ha riaperto la gara, anche se per me Vitolo non ha toccato l’avversario. In ogni caso abbiamo dimostrato che anche nelle sofferenze possiamo portare la gara a casa. Non abbiamo subito conclusioni, sono soddisfatto. Ora subito in campo mercoledì, l’Afragolese per me è la squadra più attrezzata. Mi auguro di recuperare qualcuno, noi onoreremo la competizione. Attendiamo di tornare a Nola, è fondamentale. Siamo stati ospitati alla grande a Casamarciano ma abbiamo bisogno della nostra casa. E’ importante, avere questi splendidi tifosi al fianco ci darà una grossa mano. Dedichiamo, come sempre, questa gara al presidente che ci è stato molto vicino in questa settimana ma anche a tutti i morti che abbiamo pianto in questi giorni all’interno della nostra comunità“.

“Impressioni molto positive, sono molto contento – ha aggiunto Ugo Dell’Orfanello – Gol e assist per me, sono felice ma sono ancor più soddisfatto della vittoria di squadra. Il nostro umore è alto, lavoriamo giorno dopo giorno. E’ stato molto facile integrarsi con i nuovi, sono bravissimi ragazzi e protagonisti. Aspettiamo di tornare a Nola. Oggi c’erano solo 100 biglietti a disposizione per i nostri tifosi ma so che se fosse stata libera la vendita ne sarebbero arrivati almeno 300“.

IL TABELLINO

POMIGLIANO – NOLA 1-2

Pomigliano: Bellarosa, Granata, Di Prisco, Dorato (52′ Viglietti), Tommasini, Licciardi (66′ Siciliano), Tassiero (52′ Sirabella), Matute, Diop, Cardone, Moccia (72′ Grande). A disposizione: D’Aquino, Garofalo, Siniscalchi, Nelli Tagliaferro, Imbimbo. Allenatore: Felice Rea.

Nola: Pellino, Dell’Orfanello, Cassandro, Vitolo, Cacciatore, Cozzolino, Melillo (61′ Costanzo), Pepe, Varsi, Filosa, Pozzebon (72′ Giorgio). A disposizione: Angarelli, Caropreso, Pagano, Sorrentino, De Luca, Capuano, Piccolo. Allenatore: Francesco Farina

Arbitro: Giorgino di Milano (assistenti Borriello di Torre del Greco e Sirico di Torre del Greco).

Reti: Dell’Orfanello 51′ (N), Pozzebon 63′ (N), Siciliano rig. 81′ (P).

Note: ammoniti Licciardi e Tommasini per il Pomigliano; ammoniti Giorgio, Melillo e Cacciatore per il Nola, espulso per doppia ammonizione Varsi per il Nola.