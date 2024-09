CASAMARCIANO – Il Nola 1925 batte il Sant’Anastasia di misura e comincia al meglio il campionato. Stesso risultato della gara di Coppa e stesso marcatore. Mister Farina ritrova Vitolo e Cozzolino (seppur in panchina), ma deve rinunciare a Caccavallo e Biason per infortunio, oltre a Pepe per squalifica. La prima occasione della gara è proprio per il Nola da corner al 6′ ma Pozzebon non centra la porta. Al 18′ Dell’Orfanello spunta nella mischia in area ma Iandoli para. Al 31′ cross dalla destra e colpo di testa di Varsi sul lato opposto ma Iandoli para ancora. Al 34′ occasionissima per il Nola: cross basso di Dell’Orfanello, sul secondo palo Pozzebon non ci arriva per un pelo. Il primo tempo finisce in equilibrio ma il secondo tempo è un assedio del Nola. Dopo un minuto è già Varsi a rendersi pericoloso ma il suo tiro è parato. Al 49′ grossa occasione per il Nola: rovesciata di Cassandro, sul secondo palo spunta Vitolo che tira al volo ma la palla si stampa sulla base del palo. Al 51′ cross dalla sinistra, sponda di Filosa per Pozzebon che si coordina in rovesciata ma non trova la porta. Al 19′ altro miracolo del portiere Iandoli: sull’out di destra Filosa sfila e poi crossa al centro, sul lato opposto sbuca Varsi che colpisce a botta sicura ma il portiere ospita salva tutto sulla linea. Due minuti più tardi Pozzebon insacca di testa in area piccola ma per il direttore di gara è fuorigioco. Al 73′ occasione ancora per il Nola: dal limite dell’area Dell’Orfanello fa partire un filtrante al bacio per Filosa che di testa tenta di segnare pur essendo di spalle alla porta ma la palla va di poco oltre il sette. Tre minuti più tardi è pericoloso il Sant’Anastasia con Botte che si incunea sulla destra e tira ma Angarelli è attento e chiude lo specchio. Al minuto 83 l’episodio che decreta il risultato finale: angolo dalla destra, svetta Pozzebon e con uno stacco imperioso batte Iandoli. E’ il gol che mette fine alla partita. Il Nola si fa trovare presente al primo appuntamento.

DICHIARAZIONI – “E’ un po’ il nostro andamento in questo inizio di stagione, creiamo tantissimo ma non finalizziamo quanto dovremmo – ha dichiarato mister Farina – ma oggi abbiamo vinto meritatamente e i ragazzi hanno fatto un altro passo in avanti. Avevamo diversi acciaccati e il caldo è stato tremendo per tutti, infatti Dell’Orfanello è dovuto uscire per un lieve malore ma si è poi ripreso e sta bene. Continuiamo a lavorare, stiamo facendo bene”. “Emozionato, come sempre, per questa rete con questa maglia – ha affermato Demiro Pozzebon – è stata una partita tosta ma abbiamo meritato e abbiamo sprecato tanto. Alla fine questo risultato ci da morale per il prossimo futuro e siamo contenti. Dedichiamo sicuramente questa vittoria ai tifosi”.

IL TABELLINO

NOLA – SANT’ANASTASIA 1-0

Nola 1925: Angarelli, Cacciatore (92′ Piccolo), Vitolo, Cassandro, Costanzo, Dell’Orfanello (79′ Cozzolino), Melillo, Giorgio, Filosa, Pozzebon, Varsi. A disposizione: Pellino, Caropreso, Sorrentino, Pagano, Capuano, De Luca, Indiano. Allenatore: Francesco Farina.

Sant’Anastasia: Iandoli, Matteo (81′ Stanzione), Di Palma, Vitolo, De Siena, Caiazzo, Izzo (59′ Botte), Sgambati, Xheleshi (46′ Sepe), Zinno (81′ De Simone), Bisogno (66′ Piscopo). A disposizione: Pone, Stallone, Montaperto, De Luca. Allenatore: Giovanni Durazzo.

Arbitro: Gatto di Lamezia Terme (assistenti Gallo di Torre Annunziata e Maffia di Agropoli).

Rete: Pozzebon 83′ (N).

Note: ammoniti Filosa, Vitolo, Melillo, Varsi e Dell’Orfanello per il Nola; ammonito Stanzione per il Sant’Anastasia.