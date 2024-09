Venti persone, cinque famiglie in tutto, di Gragnano, tutte residenti a via Piana e a via Sanzano, sono state evacuate a scopo precauzionale a causa di una frana determinata dalle forti piogge che si sono abbattute nella zona la scorsa notte. Acqua e detriti provenienti dal monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada Statale per Agerola. Le strade sono state temporaneamente interrotte. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e i militari della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via strada statale direzione Agerola. Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati per ripristinare la viabilità e verificare ulteriori situazioni di pericolo. Al momento non si registrano feriti né danni a cose.