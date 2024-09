I carabinieri si sarebbero limitati ad una sanzione amministrativa e una segnalazione alla Prefettura per uso di stupefacenti. Per il 30enne di origini bangladesi, invece, si sono aperte le porte del carcere. Durante un controllo in strada, i militari della stazione di Palma Campania hanno trovato nell’auto del 30enne una dose di cocaina e una di hashish. Una quantità esigua, lontana dall’essere rilevante penalmente. L’uomo, però, si è rivolto a uno dei carabinieri e ha offerto denaro per fargli chiudere un occhio. Dopo qualche istante ci ha riprovato, consegnando nelle mani dei militari il suo portafogli. Ha alzato la posta, offrendo tutto il denaro al suo interno meno una banconota da 10 euro che sarebbe servita per fare benzina. I militari hanno restituito il portafogli e gli hanno stretto le manette ai polsi. E, piuttosto che sostenere una bega amministrativa, il 30enne è stato arrestato per istigazione alla corruzione. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.