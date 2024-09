Un striscia di sangue sull’asfalto senza fine. Questa notte i carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano sono intervenuti in via Nola per un incidente. Un 17enne alla guida del suo scooter, con il casco indossato, è finito contro un’auto ed è caduto a terra. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso. Portato in ambulanza all’ospedale di Nola, il giovane è morto poco dopo per le ferite riportate. I due veicoli, con documenti di circolazione e assicurativi in regola, sono stati sequestrati. Indagini in corso per chiarire la dinamica.