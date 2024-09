SAVIANO – In occasione della gara Napoli-Palermo, valida per il secondo turno di Coppa Italia, in programma questa sera (calcio d’inizio alle 21), allo stadio “Diego Armando Maradona”, il Napoli – secondo quanto ha comunicato il Comune di Saviano – scenderà in campo con il lutto al braccio in ricordo delle vittime dello scoppio della palazzina avvenuto a Saviano domenica scorsa. Prima della gara le due squadre osserveranno un minuto di raccoglimento. In occasione dei funerali, la società deporrà una maglia della squadra con il nome Giuseppe e il numero 10 sulla bara del piccolo tifoso azzurro, una delle vittime del crollo.

I FUNERALI – Si svolgeranno domani i funerali delle quattro vittima dello scoppio avvenuto domenica scorsa in via Tappia. L’esequie di Autilia Ambrosino, Vincenza Spadafora, Autilia Pia Zotto e Giuseppe Zotto si svolgeranno nella palestra comunale alle 17, salvo imprevisti della ultima ora. Il sindaco Vincenzo Simonelli ha proclamato il lutto cittadino.

SOPRALLUOGO ARPAC – A seguito dell’incontro tra il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli, inoltre, nella giornata di ieri è stato effettuato il primo sopralluogo da parte di Arpac, Genio civile, Protezione civile regionale e tecnici del Comune per la classificazione dei materiali che andranno rimossi dopo l’esplosione di domenica scorsa. L’intervento consentirà di accelerare i tempi per consentire la viabilità in sicurezza nelle fasi immediatamente successive al dissequestro da parte della procura di Nola.

RACCOLTA FONDI A seguito del crollo della palazzina, avvenuto domenica 22 settembre a Saviano, che ha coinvolto la famiglia Zotto/Spadafora, è stata avviata una raccolta fondi destinata ai superstiti della tragedia a mezzo di un conto corrente bancario dedicato, intestato RACCOLTA FONDI ZOTTO ANTONIO, aperto presso la filiale di Scisciano della Banca Monte Dei Paschi di Siena. E’ possibile donare tramite bonifico all’Iban IT42A0103040230000001354313.