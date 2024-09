“Superfood Kids” al “Campania”: i bambini imparano a mangiare sano

Educazione alimentare per i più piccoli. Giochi e quiz interattivi per imparare cosa e come mangiare e diventare così supereroi della nutrizione. Il centro commerciale Campania di Marcianise spalanca le porte ai bambini con i Kids Lab. Il prossimo appuntamento da non perdere si terrà sabato 28 settembre e domenica 29 dalle ore 15,30 alle 18,30 con l’iniziativa “Superfood Kids”, nata con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza dell’alimentazione. Attraverso il cibo, infatti, otteniamo tutte le sostanze nutritive e l’energia necessarie per crescere sani, ed è fondamentale comprendere fin dall’infanzia i benefici di una dieta equilibrata. In piazza Campania, nell’ultimo weekend di settembre, i piccoli aspiranti “food hero” saranno accolti da un supereroe nutrizionista che avrà il compito di insegnare a tutti i bambini il valore del mangiare sano. L’esperto di alimentazione spiegherà cosa mangiare e come scegliere e combinare gli alimenti, riconoscendo i prodotti stagionali, tra svago e divertimento. Tanti super quiz e giochi renderanno l’attività divertente e interattiva in modo da garantire un apprendimento piacevole e duraturo.