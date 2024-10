Tragedia questa mattina alla stazione di Acerra. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in transito dell’Eav – l’Ente autonomo Volturno, holding campana dei trasporti regionali – partito da Napoli e diretto a Piedimonte Matese, convoglio che transita sulla tratta Rfi ma senza effettuare fermate ad Acerra. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse attraversando i binari per raggiungere la banchina dal lato opposto, e che non si sia accorto del sopraggiungere del treno. Sono in corso i rilievi da parte dell’autorità giudiziaria. L’Eav ha disposto a sua volta accertamenti da parte di una commissione di inchiesta interna. Il treno non è stato sequestrato, la linea è stata riaperta ed è ripresa la circolazione. Il presidente di Eav Umberto De Gregorio esprime vicinanza al personale viaggiante che conduceva il treno, visibilmente provato dall’accaduto. Eav invita “sempre tutti alla massima attenzione quando si è all’interno delle stazioni ferroviarie e ricorda che attraversare i binari è assolutamente vietato. La società “esprime inoltre le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima ancorché ancora non ancora individuata”.