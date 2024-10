Caccia illegale: multe e sequestro di fucili e richiami elettronici

I carabinieri forestali di Napoli ha intensificato i controlli sull’attività venatoria nella provincia di Napoli, rilevando diverse irregolarità. In particolare, i militari del nucleo di Pozzuoli, supportati dalle Guardie Zoofile e Venatorie della Lipu, hanno individuato a Giugliano in Campania (località Ripuaria e Ponte Riccio) due persone che praticavano caccia non autorizzata con richiami elettronici per uccelli, in violazione della normativa venatoria italiana (Legge 157/92). I richiami elettronici, vietati dalla legge, simulavano il canto del tordo bottaccio. Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato tre fucili, nove cartucce calibro 12, oltre a richiami elettromagnetici completi di batterie, timer e altoparlanti. Sono stati trovati anche quattro esemplari abbattuti di tordo bottaccio, proventi dell’attività venatoria illecita, e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 412 euro. Analoghi controlli sono stati condotti dal nucleo di Marigliano, dove un uomo è stato sorpreso a cacciare illegalmente con un richiamo elettronico. Sequestrati un fucile, tre cartucce calibro 12 e tre esemplari abbattuti: due tordi bottacci e una gazza ladra. Questi interventi, in collaborazione con associazioni ambientaliste, evidenziano il ruolo cruciale dei controlli per la tutela della fauna selvatica e il rispetto della legge.