Cai Campania, ecco i primi accompagnatori di cicloescursionismo

Un risultato storico per il Club alpino campano. È quello raggiunto dalla sottosezione di Roccarainola che, insieme a quella di Ischia, hanno i primi accompagnatori sezionali di escursionismo – cicloescursionismo (Ase-C). Ad annunciarlo con orgoglio è la sezione di Napoli che sottolinea come la nomina dei primi quattro accompagnatori in Campania sia un riconoscimento di grande valore che segna un momento storico per lo sviluppo del cicloescursionismo sicuro e organizzato sul territorio regionale. Questa nomina, ufficializzata dall’Otto Escursionismo Lazio, è il risultato di un percorso formativo rigoroso e impegnativo, che ha visto i soci partecipare con entusiasmo alle attività della Scuola regionale di escursionismo Lazio del Cai Roma; sotto la guida di istruttori qualificati i partecipanti hanno acquisito le competenze necessarie per accompagnare in sicurezza gruppi di escursionisti in mountain bike su percorsi di montagna e di città. I nuovi Accompagnatori sezionali di escursionismo – Cicloescursionismo (ASE-C), che avranno il compito di guidare i soci Cai Napoli nelle escursioni in bici sono per la sottosezione di Roccarainola Massimo Parisi (nuovo presidente del Cai Napoli), Daniele Di Meo e Alfredo D’Angelo; per la sottosezione di Ischia Paolo Sollino. Il loro percorso di formazione ha incluso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche su tecniche di guida sicura in mountain bike, gestione della sicurezza, manutenzione della bici e gestione del gruppo in ambienti montani e cittadini. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il presidente Cai di Napoli Parisi – i sacrifici di questi anni portano frutti importanti, come quello del 7% di soci in più per la sezione di Napoli. Oltre ai neo eletti per Cicloescursionismo sono stati nominati Ase (Accompagnatori Sezionali di Escursionismo) anche il reggente di Roccarainola Giovanni Lapesa insieme a Russo Geltrude Nicola; Raffalele Spadaro (Sottosezione Vesuvio); Giovanna Canzanella e Lorenza Quintaluce (Sezione Napoli). Dal primo giorno del mio insediamento come presidente ho sempre investito sulla formazione”.