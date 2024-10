CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un colpo che poteva tramutarsi in tragedia e che invece è finito con l’arresto dei due responsabili. Nel pomeriggio di ieri a Cicciano due 50enni Nola sono entrati nell’esercizio “Mercato di Casa” di via Nola e hanno sottratto dagli scaffali merce per circa 200 euro e caricata in auto per poi andare via. Scene notate dal proprietario dell’attività che si è diretto verso la vettura dei malviventi che sono partiti a tutta velocità con l’uomo che si è aggrappato all’utilitaria ed è stato trascinato per diversi metri prima di cadere. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri di Cicciano, agli ordini del comandante Francesco Santoriello, che hanno ricostruito i dettagli del colpo, hanno individuato i due e li hanno arrestati poco dopo con l’accusa di rapina impropria. La vittima, un cittadino cinese, è rimasta leggermente ferita e non ha avuto bisogno delle cure mediche.