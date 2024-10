Il Nola vince e convince anche nell’infrasettimanale. Allo Sporting arrivava la Frattese ma i ragazzi di mister Farina, orfani di Cozzolino squalificato e di Vitolo infortunato, avevano l’obbligo di vincere e continuare a correre verso la vetta. I bianconeri attaccano con convinzione già dal primo minuto ma rischiano al 9′ quando Cirelli manca di poco la palla su cross dalla destra. Solo spavento per il Nola che si rimette subito in marcia e raccoglie occasioni da gol a grappolo. Al 16′ Liccardi va vicino al gol di testa ma la palla va fuori, due minuti più tardi Pozzebon tenta il gran gol in rovesciata ma la palla si stampa sul palo, al 24′ invece ci prova Varsi con un tiro a giro ma Crispino vola e devia. Al 27′ Filosa ha la palla d’oro per il vantaggio ma spara alto in area piccola. Al 35′ ancora Filosa pericoloso: Dell’Orfanello prende palla al limite e calcia, Crispino devia la palla che schizza sui piedi dell’esterno nolano che però non trova la porta. Il Nola ha ancora il tempo per andare vicino alla rete in due occasioni prima della fine del primo tempo: al 41′ Pepe colpisce la traversa su corner, al 45′ Liccardi raccoglie un cross di Cacciatore ma non centra la porta. Nella seconda frazione i bianconeri sono però cinici e distruttivi. Al 50′ arriva la prima rete: Cacciatore fa partire un perfetto cross dalla destra che Pozzebon deve solo spingere in rete. 5 minuti più tardi il bomber nolano trova anche la doppietta insaccando in rete su assist di Varsi. Al 59′ arriva il tris direttamente su punizione, Pepe calcia dalla distanza una conclusione che scavalca la barriera e va nell’angolino. Al 64′ il Nola cala il poker: Biason imbecca Liccardi che da solo davanti a Crispino non sbaglia. Da questo momento in poi i bianconeri amministrano la gara e portano a casa tre punti fondamentali per racimolare ancora punti nelle zone nobili della classifica.

DICHIARAZIONI – “Sembrava una partita stregata, poi abbiamo trovato il gol – ha detto mister Francesco Farina – da quel momento in poi ci siamo sbloccati e abbiamo chiuso la gara con tantissime occasioni. I ragazzi si stanno impegnando e si stanno esprimendo ad ottimo livello, venivamo da una partita come quella di domenica con l’Afragolese nella quale abbiamo speso tantissime energie mentali e fisiche e non abbiamo ottenuto risultati solo per degli episodi. E’ stata per noi una giornata importante, abbiamo recuperato il capitano Biason che per noi è un calciatore cardine, stiamo cercando di recuperare tutti. Siamo sempre un po’ corti ma abbiamo un gruppo squadra che gioca sempre per vincere e non ho ancora visto una squadra metterci sotto. Dobbiamo giocare partita dopo partita. Io penso già al Montecalcio, una gara che sarà molto complessa e dovremo stare attenti perchè è un campo davvero complicato“.

“E’ stata una gara molto piacevole – ha affermato Demiro Pozzebon – sono contento per i due gol, dopo il rigore sbagliato nella scorsa giornata mi era rimasto un groppo in gola. Sono contento soprattutto perchè come squadra abbiamo espresso un grande calcio. La stagione è come ce l’aspettavamo, è difficile ma abbiamo raccolto meno di quel che meritavamo. Dobbiamo pensare subito alla prossima. E’ la stagione del Centenario e il momento è importante, lo dimostra anche la cornice di pubblico oggi, di mercoledì. Siamo consapevoli di quel che dobbiamo fare, il campionato è difficile ma noi andiamo avanti per la nostra strada con calma“.

IL TABELLINO

NOLA – FRATTESE 4-0

NOLA: Pellino, Cacciatore (75′ Pagano), Pepe, Cassandro, Costanzo (46′ Biason), Melillo, Dell’Orfanello(78′ Caropreso), Filosa, Varsi, Pozzebon (84′ Indiano), Liccardi (67′ Papa). A disposizione: Angarelli, Parisi, De Luca, Caccavallo. Allenatore: Francesco Farina.

FRATTESE: Crispino, Rainone (70′ Ciccone), Arrivoli, Percope, Scarano, Marigliano (55′ Percuoco), Cigliano (64′ Pontillo), Candilio, Sbordone (75′ Buglione), Cirelli (64′ Di Mauro), Abayian. A disposizione: Coprean, Pesce, Costanzo, Santucci. Allenatore: Gennaro Scarlato.

Arbitro: Bellingheri di Lecco (assistenti Forgione di Avellino e Maffia di Agropoli).

Reti: Pozzebon 50′-55′, Pepe 59′, Liccardi 64′.

Note: ammoniti Scarano, Abayian e Arrivoli per la Frattese.

CLASSIFICA GIRONE A (nona giornata): Real Forio 19 Afragolese e Nola20; Castel Volturno e Real Normanna 19; Albanova 18; Ercolanese 17; Pomigliano e Quarto 15; Gladiator 14; Portici 13; Sant’Anastasia 12; Sessana 8; Montecalcio e Virtus Afragola 4; Frattese, Montecalcio e Micri 3.