Scoperto mercatino illegale: Forestali sequestrano 60 cardellini

Nell’ambito di un’operazione volta alla tutela dell’avifauna protetta, i carabinieri forestali del Nucleo Parco di Boscoreale, in collaborazione con il Nucleo Forestale di Sarno e con il supporto del WWF Italia, hanno scoperto un mercato illegale di uccelli protetti nel comune di Scafati. L’indagine ha portato alla verifica di un’area adibita a mercatino dell’usato e a una abitazione privata, dove sono stati rinvenuti esemplari di avifauna selvatica protetta destinati alla vendita senza alcuna tracciabilità. Sono stati sequestrati 60 esemplari di cardellini, catturati illegalmente in natura e pronti per essere venduti. Gli uccelli sequestrati sono stati consegnati al presidio Ospedaliero Veterinario di Napoli: una parte degli esemplari, in buone condizioni, è stata subito liberata, mentre quelli con problemi di salute sono stati affidati ai veterinari per la riabilitazione e il successivo rilascio in natura. Il proprietario dell’area è stato denunciato per detenzione illecita di fauna protetta, un reato che viola le normative ambientali a tutela della biodiversità.