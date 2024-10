Fiocco azzurro allo zoo di Napoli, nasce il giaguaro nero Romelu

È nato un nuovo cucciolo allo Zoo di Napoli: un giaguaro nero, battezzato Romelu in onore dell’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku. La scelta del nome segue una curiosa coincidenza: proprio come nel calcio mercato estivo, che ha visto Lukaku prendere il posto di Osimhen, anche allo zoo il giaguaro Victor (chiamato così durante l’anno dello scudetto) è stato trasferito allo Zoo di Casablanca per far spazio al nuovo arrivato. “La nascita di Romelu – spiega all’agenzia Ansa Fiorella Saggese, curatrice zoologica – rappresenta un evento significativo, poiché il giaguaro è classificato dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn) come specie ‘Prossima alla minaccia’, a causa della progressiva perdita di habitat e del bracconaggio.” Il piccolo Romelu, che come la madre Ananga presenta una rara colorazione melanica, è affidato alle cure del direttore sanitario Pasquale Silvestre e dello staff del Giardino Zoologico di Napoli. La loro colorazione scura è dovuta a una mutazione genetica, che li distingue dal classico manto maculato e conferisce loro una caratteristica pelliccia nera. “Siamo entusiasti di questo lieto evento – aggiunge Giuseppe Manna, direttore dello Zoo di Napoli – e invitiamo i visitatori a conoscere Romelu durante il ponte di Ognissanti, quando sarà pronto per il suo debutto pubblico.” Nel frattempo, il vivace cucciolo ha già posato per qualche foto, accoccolato tra le braccia di Gabriele, uno dei keeper dello zoo.