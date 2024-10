Il Napoletano è tutto un quiz: le 1000 domande di Amedeo Colella

I nuovissimi quiz per l’esame di napoletanità: arriva da Amedeo Colella un nuovo esperimento per tastare, a suon di quesiti, il tasso di napoletanità di ciascuno di noi. Mille test divisi in 100 schede da 10 domande, proprio come per la patente. Domande a risposta multipla e risposte nascoste. Oltre 800 lezioni brevi di cultura partenopea. “La laurea in napoletanità consegnata sulla fiducia insomma” come ama ripetere. Dieci le materie per scheda: cucina, cultura, lingua, geografia, storia, musica e poesia, cinema e teatro, cabala, sport. Anche questa volta Amedeo Colella conquista la fiducia del lettore con cui inevitabilmente intraprende fin dalle prime battute un dialogo fatto di sorrisi, risate e credibilità. E non c’è da stupirsi se ci si ritrova dinnanzi ad aneddoti e curiosità insolite perché Colella riesce a catturare l’attenzione con la sua simpatia travolgente che non risparmia l’ambiguità. Nel cimentarci con i suoi quiz sembra di assistere alle sue note gag, il vero successo dei suoi spettacoli che porta anche nei suoi scritti e calendari, irrinunciabili per un napoletano doc. Ed è lì che si vede l’attaccamento per Napoli che Amedeo ci presenta in tutte le sue mille sfaccettature e contraddizioni, vero motore della sua innata ironia. (Autilia Napolitano)

“Quiz per l’esame di Napoletanità” di Amedeo Colella (Cultura Nova), prezzo: 15,90 euro

I 3 LIBRI PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA ALLA MONDADORI DI PIAZZA MARCONI A NOLA