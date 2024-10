Momenti di tensione ieri a Poggioreale, in via Stadera, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112. A lanciare l’allarme è stato l’autista di un autobus della linea 151 dell’Anm, aggredito con calci e pugni da un passeggero, V. A., 43enne di Casoria. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il mezzo fermo all’altezza del civico 120. A bordo, tra passeggeri increduli, anche l’aggressore, descritto come visibilmente alterato e molesto nei confronti di tutti, inclusi numerosi anziani. L’autista, un 37enne, era intervenuto chiedendo al 43enne di calmarsi, ma la situazione è rapidamente degenerata in un’aggressione. L’uomo ha continuato a dimenarsi anche alla presenza dei quattro militari, generando una nuova colluttazione. Con notevoli difficoltà, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a trasferirlo all’Ospedale del Mare in stato di agitazione psicofisica, fortunatamente non in pericolo di vita. Successivamente è stato arrestato. L’autista ha riportato un trauma contusivo al gomito destro, con una prognosi di cinque giorni, mentre i carabinieri coinvolti hanno subito lesioni con prognosi variabili dai tre ai cinque giorni. L’arrestato dovrà rispondere dei reati di interruzione di pubblico servizio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.