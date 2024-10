Una 28enne, di origini ucraine e residente a Santa Maria Capua Vetere, ha vissuto momenti di panico quando si è accorta che il suo ex compagno, un 44enne della stessa città, la stava aspettando all’esterno del suo luogo di lavoro. Nonostante la situazione, la giovane è riuscita a parcheggiare la propria auto e a entrare nel locale, dove ha iniziato regolarmente il turno di servizio. In quel frangente, ha informato il suo attuale compagno della presenza indesiderata dell’ex. Dopo aver terminato il lavoro, la donna e il nuovo compagno sono stati inseguiti dall’ex, che ha tentato più volte di affiancarli e di tamponarli, cercando anche di ostacolarli tagliando loro la strada. Durante l’inseguimento, l’uomo ha mostrato un bastone da baseball, minacciando la coppia. La situazione è diventata sempre più pericolosa, ma la vittima ha avuto la prontezza di contattare il “112”. I carabinieri di Casagiove e del Reggimento Campania sono intervenuti e, giunti in via Appia a Casagiove, hanno bloccato l’aggressore. A seguito della perquisizione, il 44enne è stato trovato in possesso di due mazze da baseball, una delle quali era stata utilizzata per intimidire la coppia. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla violenza domestica, portando le autorità a prendere misure adeguate contro comportamenti minacciosi.