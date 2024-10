“Non c’è niente di male. E’ normale”. Così due ragazzi di 17 e 15 anni – secondo quanto hanno riferito i carabinieri – hanno risposto ai militari della locale compagnia, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio, che li hanno fermati questa notte nella frazione Arpino di Casoria, alle domande sul perché avessero 2 coltelli a serramanico. I ragazzini – fermati a via Principe di Piemonte – sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori. Le armi sono state sequestrate. Durante le operazioni i militari hanno identificato 75 persone e controllato 56 veicoli per 15 infrazioni contestate al codice della strada e 7 auto sequestrate. Il comando provinciale dei carabinieri di Napoli ribadisce il suo impegno nella lotta al possesso abusivo di armi, specie tra i più giovani. Da gennaio ad agosto i carabinieri hanno sequestrato in tutta Napoli e provincia 190 armi da fuoco, 248 armi da taglio e 81 armi improprie come tirapugni, mazze e nunchaku. Sono 519 armi sequestrate per una media di poco più di 2 armi sequestrate al giorno senza contare i 194 proiettili rinvenuti durante i servizi straordinari di controllo del territorio. Nello stesso periodo dell’anno scorso le armi complessivamente sequestrate erano state 404. Il dato, aumentato, evidenzia un maggior numero di armi in circolazione ma anche un’attività preventiva più efficace da parte dei carabinieri.