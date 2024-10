Il ritorno allo “Sporting Club” di Nola per il Nola 1925 è agrodolce. I bianconeri, infatti, non vanno oltre il pari con l’Albanova nonostante un episodio molto dubbio nel finale. I ragazzi di mister Farina affrontavano una delle squadre più in forma del campionato, attuale terza forza del girone. Stop per Biason (infortunato) e Varsi (squalificato), spazio quindi a Giorgio e Pepe, con il ritrovato Caccavallo dalla panchina. Pronti e via, al 7′ il Nola è già pericoloso: Cozzolino si allarga sulla destra e crossa al centro, Filosa spizza di testa ma la palla finisce di poco a lato. L’Albanova, tuttavia, prende coraggio e conquista campo. Al 9′ Guglielmo dribbla il suo avversario e tira verso la porta dall’area piccola ma Pellino è attento e respinge. Al 26′ ancora Albanova pericoloso: mischia in area, Guillari prende palla, si gira e tira ma la sfera va oltre il palo. Al 31′ gli ospiti trovano la rete: uno scatenato Samb, ex di giornata, sfugge sull’out di destra e serve al centro De Biase che non sbaglia e insacca alle spalle di Pellino. Il Nola accusa il colpo, l’Albanova si chiude bene. I bianconeri, tuttavia, potrebbero pareggiare i conti già nel primo tempo, a 5′ dallo scadere, ma Filosa, imbeccato in area piccola, tentenna troppo e si fa respingere la sua conclusione da Torino, altro ex di giornata, uscito a valanga per evitare il peggio all’interno della sua area piccola. Il secondo tempo vede un Nola più volitivo che spinge l’Albanova sulla difensiva. Dopo pochi minuti i nolani sono già pericolosi con un colpo di testa di Pepe che però trova l’ottima risposta di Torino. Gli ospiti respingono gli attacchi e partono in contropiede rendendosi anche pericolosi in un’occasione, al 69′, con De Biase che sguscia dietro la linea del fuorigioco calciando però fuori dopo l’ingresso in area. Il Nola non molla e spinge ancora. Al minuto 81′ la rete viene sfiorata per centimetri: crossa dalla destra di Cacciatore, tap-in di Dell’Orfanello sul palo opposto, l’ex Petrarca salva scalciando la palla diretta in porta. Il gol però è solo rinviato al minuto 84′ quando Pozzebon, con uno stacco imperioso, insacca in rete un cross perfetto di Cozzolino. Il Nola, galvanizzato dal pari, accelera e trova anche la rete del vantaggio finale che, però, viene annullata tra le polemiche: minuto 97, Dell’Orfanello fa partire un campanile che si stampa sulla traversa, Pozzebon si avventa sulla palla e spinge in rete di testa ma per il direttore di gara c’è la carica sul difensore dell’Albanova che difendeva la posizione. E’ l’ultima emozione di una gara tesa e intensa. Per il Nola sono 4 vittorie e un pareggio nelle prime 5 gare di campionato. Tra sette giorni big match ad Aversa contro la Real Normanna.

DICHIARAZIONI – “Nel primo tempo siamo partiti bene ma poi abbiamo subito un po’ il gioco e il palleggio dell’Albanova – ha dichiarato mister Farina – Potevamo pareggiarla subito ma non siamo stati bravi con Filosa. Il secondo tempo mi è piaciuto molto. Potevamo fare di più, ci prendiamo comunque di positivo il ritorno di Caccavallo e il minutaggio di Liccardi, così come la reazione della squadra. Dobbiamo essere più bravi a gestire la gara, a volte polemizziamo troppo. L’Albanova, in ogni caso, è costruita bene ed era imbattuta. Non tutte le gare si possono vincere, quando non puoi vincere non devi perdere. Per la prestazione dei ragazzi del secondo tempo sono soddisfatto, deluso se dovessi analizzare solo il primo tempo. Con il ritorno allo Sporting comincia un altro campionato. Mi avrebbe fatto piacere regalare ai tifosi subito una soddisfazione ma ci riproveremo la prossima volta“.

“Sensazioni positive, la squadra ha reagito dopo lo svantaggio – ha aggiunto Demiro Pozzebon – Peccato per il risultato perchè l’avevamo vinta, l’arbitro ha annullato la mia seconda rete senza neanche aver visto chiaramente l’azione. C’è rammarico ma lavoreremo subito per la prossima gara. Questo campo è un fortino per noi, i nostri tifosi sono sempre spettacolari. L’emozione del gol qui è sempre quella del primo giorno. Peccato per l’episodio di oggi. Ora però testa alla prossima con il massimo dell’umiltà e la forza del nostro carattere“.

IL TABELLINO

NOLA – ALBANOVA 1-1

NOLA: Pellino, Cacciatore, Vitolo, Pepe, Dell’Orfanello, Melillo (46′ Costanzo), Cozzolino, Cassandro, Giorgio (46′ Liccardi), Filosa (73′ Caccavallo), Pozzebon. A disposizione: Angarelli, Pagano, Caropreso, Parisi, De Luca, Indiano. Allenatore: Francesco Farina.

ALBANOVA: Torino, Petrarca, Vollaro, Saviano, Numerato, Della Monica, Guglielmo (89′ Greco), Visciano, Guillari (70′ Salazaro), De Biase (93′ Orlando), Samb (76′ Bouraoui). A disposizione: Mazzone, De Rosa, Balzano, Ferrara, Ogaristi. Allenatore: Pasquale Bovienzo.

Arbitro: Diomaiuta di Salerno (assistenti Iacoletti di Nocera Inferiore e Giunta di Ercolano).

Reti: De Biase 31′ (A), Pozzebon 84′ (N).

Note: ammoniti Pozzebon, Cozzolino, Cassandro e Pepe per il Nola; ammoniti Samb, Vollaro, Visciano e Torino per l’Albanova.