Incidente mortale ieri mattina sulla strada statale che collega Lioni a Sant’Angelo dei Lombardi. Un 24enne è morto dopo che l’auto sulla quale viaggiava insieme ad un amico, è uscita fuori strada finendo poi in una scarpata. L’incidente si è verificato alle 5:30 in contrada Breccelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, i vigili del fuoco di Avellino e le ambulanze del 118. I due giovani sono stati trasportati alla ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, dove risiedono. A causa delle ferite riportate, il 24enne è deceduto poco dopo il ricovero. Ferito gravemente il suo amico, anche lui 24enne, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare le cause.