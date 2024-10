NOLA (nl) – Bufera politica al comune di Nola. L’inchiesta della trasmissione di Italia Uno “Le Iene” sul presunto voto di scambio nelle elezioni del 2022 ha provocato un terremoto nella maggioranza guidata dal sindaco Carlo Buonauro. Martedì fa la consigliera Maria Rosaria Galeota aveva rimesso le deleghe all’edilizia popolare, oggi il sindaco con il decreto 35 ha revocato le deleghe agli assessori Lucianna Bruscino Napolitano e Giovanni Carrella “venuto a mancare il necessario rapporto fiduciario, come anche comunicato – sia formalmente con riguardo all’assessore Bruscino che successivamente in via informale per l’assessore Carrella – al gruppo politico di riferimento per il tramite del relativo capogruppo si legge nel provvedimento firmato dal primo cittadino. Le deleghe ai Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio, Idee progettuali e Finanziamento di interventi, Bilancio, Attività Produttive, Annona e Commercio Suap, Agricoltura, Mercati Digitali, Fiere e Mercati, Sportello Europa, Digitalizzazione, Fondi Pnrr, Viabilità e Polizia Municipale restano in capo al sindaco. Una situazione esplosiva che ha provocato un oceano di polemiche e critiche in città e non solo.