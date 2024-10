Una relazione diventata un incubo. Durante e dopo. Vittima una 23enne di una 23enne di Bellona, cameriera presso una pizzeria di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, che ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Vitulazio ai quali ha raccontato le perenni vessazioni e mortificazioni che, da circa un anno, subisce dall’ex compagno e che le hanno causato un perdurante stato d’ansia tanto da indurla a modificare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi a uno psicologo. L’ultimo episodio pochi giorni fa quando l’ex compagno si presentato sul luogo di lavoro della donna e, alla presenza del datore di lavoro, degli altri dipendenti e di alcuni clienti, l’ha aggredita verbalmente, ingiuriandola e minacciandola di morte, fino a procurane uno svenimento.

Secondo quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri, l’ex compagno, un 29enne di Vitulazio, che lavora in Svizzera, già qualche mese dopo l’inizio della loro relazione (avviata nel gennaio del 2023), ha palesato condotte oppressive e gravemente minacciose al punto da imporle la c“ritirata” non oltre le 23 di sera, costringendola a costanti e ripetute chiamate, obbligandola, finanche, a inviargli foto tramite applicativo WhatsApp per controllare con chi si accompagnava e cosa stesse facendo. Con il passare del tempo l’atteggiamento dell’uomo era divenuto sempre più oppressivo tanto da indurla anche ad abbandonare gli studi universitari presso la facoltà di Economia. Durante tutta la relazione era stata costretta a vivere in uno stato di sudditanza che le ha provocato stati d’ansia e continue paure. In una occasione, nel mese di luglio, dopo l’interruzione della relazione, l’uomo, venuto a conoscenza che si stava frequentando con un ragazzo, vedendola con quest’ultimo seduta fuori a una pizzeria, aveva tentato di investirli con la sua l’autovettura salendo sul marciapiede dove erano seduti al tavolo. Sono poi seguiti appostamenti, pedinamenti e minacce, anche di morte, tanto che la vittima è stata costretta a chiedere ad amici e conoscenti di accompagnarla negli spostamenti da casa al luogo di lavoro. A seguito della denuncia della vittima e degli elementi raccolti (file audio e video), i carabinieri hanno arrestato l’uomo in flagranza differita accompagnandolo al carcere di Santa Maria Capua Vetere.